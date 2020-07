Presidente da UCI admite risco de contágio nas provas de ciclismo

O presidente da União Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, admitiu esta quinta-feira que existe o risco de contágio de covid-19 nas provas de ciclismo, incluindo na Volta a França, a disputar no final de agosto.

"Os tempos são difíceis, mas o ciclismo é forte. Sabemos que existe risco em todas as provas, incluindo na Volta a França", afirmou Lappartient, em declarações ao jornal italiano Gazzeta dello Sport.

O presidente da UCI, que no sábado marcará presença na Strade Bianche, em Itália, que marca o regresso das provas do World Tour, elogiou a forma como o ciclismo lidou com a pandemia, que obrigou ao cancelamento de 1.370 provas de ciclismo.

Lappartient confirmou a realização dos Mundiais de ciclismo entre 20 e 27 de setembro, na Suíça, referindo que não há um plano alternativo, caso a situação de pandemia se agrave.

Para tentar minimizar os riscos de contágio, a UCI divulgou um pacote de medidas sanitárias, que prevê multas a ciclistas e organizadores que entrem em incumprimento.

"São regras, não recomendações. O ciclismo não é como a Fórmula 1, onde só há 20 desportistas, temos 2.000 ciclistas em todo o mundo, precisamos de regras firmes e estas são para cumprir", afirmou.