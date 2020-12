Primoz Roglic distinguido com prémio 'Velo' de Ouro 2020

O esloveno Primoz Roglic foi o escolhido pela revista Velo Magazine para receber este ano o troféu 'Velo' de Ouro 2020, que premeia o melhor ciclista da temporada, esta quinta-feira anunciado.

Roglic (Jumbo-Visma) foi segundo na Volta a França, atrás do seu compatriota Tadej Pogacar, venceu a Volta a Espanha e clássica Liège-Bastogne-Liège.

O esloveno sucede no palmarés ao francês Julian Alaphilippe, distinguido em 2019.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) terminou a época como número um do 'ranking' da União Ciclista Internacional (UCI), no qual o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) foi o 13.º melhor ciclista do ano.