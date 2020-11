Primoz Roglic é o melhor ciclista do ano

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) terminou a época como número um do ranking da União Ciclista Internacional (UCI), enquanto o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) foi o 13.º melhor ciclista do ano, segundo a lista atualizada esta terça-feira.

O vencedor da Vuelta e da Liège-Bastogne-Liège e segundo classificado do Tour 'destronou' o seu compatriota e vencedor da prova francesa, Tadej Pogacar (UAE Emirates), relegando o jovem de 22 anos para a segunda posição do 'ranking' final de 2020, no qual o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) é terceiro.

Pelo segundo ano consecutivo, Roglic, de 31 anos, encabeça a lista da UCI, que este ano conta com o português João Almeida, quarto classificado na Volta a Itália, que liderou durante 15 dias, no 13.º lugar.

O corredor de 22 anos concluiu a sua primeira época como profissional entre os grandes do ciclismo mundial, depois de ter sido segundo no Giro dell'Emilia, terceiro na Volta a Burgos e na Coppi e Bartali e ainda nono na Volta ao Algarve.

Rui Costa (UAE Emirates) é o outro representante nacional no 'top 100', na 71.ª posição, enquanto Ruben Guerreiro (Education First), 'rei da montanha' do Giro e vencedor de uma etapa na 'corsa rosa', é 133.º.

Entre os ciclistas a correr em equipas nacionais, o vencedor da edição especial da Volta a Portugal, Amaro Antunes (W52-FC Porto), é o mais bem classificado, no 197.º posto.

Por equipas, a Jumbo-Visma traduziu o seu domínio avassalador na estrada, nomeadamente na Volta a França e na Volta a Espanha, com o primeiro lugar nesse 'ranking', 'roubando' o estatuto de melhor formação mundial à Deceuninck-QuickStep. A UAE Emirates de Rui Costa e dos irmãos Ivo e Rui Oliveira ficou em terceiro.

No 'ranking' de países, Portugal surge na 13.ª posição de uma hierarquia liderada pela França, que é secundada por Eslovénia e Bélgica.