Primoz Roglic impõe-se na quarta etapa do Paris-Nice e assume liderança

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu esta quarta-feira a 4.ª etapa do Paris-Nice, cortando a meta isolado na chegada em alto em Chiroubles para assumir a liderança da classificação geral.

O ciclista esloveno, vencedor da Volta a Espanha em 2019 e 2020, cumpriu os 187,6 quilómetros entre Chalon-sur-Saône e Chiroubles em 4:49.36 horas, gastando menos 12 segundos do que o alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), vencedor da 'Corrida ao Sol' de 2020, hoje segundo classificado.

O francês Guillaume Martin (Cofidis) fechou o pódio da tirada, com os mesmos 12 segundos de distância, com 'Rogla' a demonstrar força pelo segundo dia, agora na montanha, depois de no contrarrelógio da terceira etapa ter ganho tempo a todos os candidatos à vitória final.

O 'Canibal', que venceu pela primeira vez em 2021, na prova em que se estreia na temporada, tem agora 35 segundos de vantagem na geral para Schachmann, segundo, e 37 para o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), terceiro, que hoje foi 14.º e cedeu 21 segundos para o vencedor.

O melhor português na etapa, Rui Costa (UAE Emirates), chegou a 1.43 minutos, na 34.ª posição, e agora é 32.º na geral, a 2.33 de Roglic.

Rui Oliveira (UAE Emirates), por seu lado, foi 100.º na tirada e segue em 99.º na geral.

Na quinta-feira, o pelotão viaja entre Vienne e Bollène em 200,2 quilómetros na quinta de oito etapas, em novo dia de perfil plano, apetecível para 'sprinters'.

SIF // AMG

Lusa/Fim