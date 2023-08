Primoz Roglic vence Volta a Burgos com triunfo na última etapa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu este sábado a Volta a Burgos, em Espanha, confirmando a sua liderança com o triunfo na quinta e última etapa entre Golmayo e Lagunas de Neila.

O pelotão atacou à entrada da última dificuldade da tirada de 160 quilómetros, a subida do Lagunas de Neila, mas Roglic, já vencedor da 3.ª etapa, escapou acompanhado de, entre outros favoritos, o russo Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) e o britânico Adam Iates (UAE Emirates).

A menos de um quilómetro da meta, os três ciclistas foram acompanhados, ainda que por breves momentos, pelo australiano Jay Vine (UAE Emirates), que, no entanto, não conseguiu continuar o seu esforço.

Adam Yates fez a maior parte do trabalho na parte final da tirada, com Aleksandr Vlasov e Primoz Roglic na sua roda, mas no sprint final o esloveno acabou por se impor e juntar o triunfo na etapa à sua primeira vitória na Volta a Burgos.

Primoz Roglic terminou a 45.ª Volta a Burgos em 16:24.49 horas, com 39 segundos de vantagem sobre o russo Aleksandr Vlasov, segundo, e 42 sobre o britânico Adam Iates, que fechou o pódio.

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou na 79.ª posição, a 35.55 minutos de Roglic, caindo uma posição na geral em relação a sexta-feira, depois de ter sido 87.º na 5.ª etapa, a 13.01 do esloveno.

Primoz Roglic, já vencedor do Giro na primavera, mostrou argumentos a dez dias do inicio da Volta a Espanha, na qual marcará presença como colíder da Jumbo-Visma, ao lado do dinamarquês Jonas Vingegaard, duplo vencedor da Volta a França.