Primoz Roglic volta a vencer e reforça liderança do Paris-Nice

O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu esta sexta-feira pela segunda vez no Paris-Nice, na sexta etapa da prova, na chegada a Biot, e reforçou a liderança da geral individual.

Depois de já ter erguido os braços na quarta tirada, 'Rogla' cumpriu os 202,4 quilómetros entre Brignoles e Biot em 4:40.22 horas, batendo ao 'sprint' o francês Christophe Laporte (Cofidis), segundo, e o australiano Michael Matthews (BikeExchange), terceiro.

Os 10 segundos de bonificação para o vencedor permitem ao 'Canibal', que arranca 2021 na 'Corrida até ao Sol', aumentar para 41 os segundos de vantagem para o alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), vencedor de 2020, que é segundo.

O português Rui Costa (UAE Emirates) chegou integrado no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, no 37.º posto, e subiu ao 31.º lugar da geral, enquanto o colega de equipa Rui Oliveira caiu para 102.º após ser 106.º na tirada.

A prova entra agora em território 'desconhecido', uma vez que o traçado original, que envolvia a cidade de Nice, não poderá ser cumprido devido a um confinamento localizado nos municípios dos Alpes Marítimos.

A organização redesenhou as últimas duas etapas, a começar por sábado, que agora apresenta 119,2 quilómetros que começam em Le Broc e envolvem a 'escalada' até Valdeblore La Colmiane.