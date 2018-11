Príncipes no Dubai

Foram apenas cinco dias, mas o suficiente para Ivo e Rui Oliveira regressaram a Portugal deslumbrados e entusiasmados com o primeiro encontro com a nova equipa, a UAE Emirates.

O miniestágio que decorreu no Dubai, sede da formação do World Tour, serviu, essencialmente, para os novos elementos do plantel, entre eles os gémeos portugueses, conhecerem os colegas e staff técnico, bem como para todos participarem em ações que envolveram os patrocinadores, que incluíram as mais diversas atividades, como passeio de bicicleta pelo Autódromo Yas Marina, que recebe o Grande Prémio de F1, pela estrada Al Qudra, com 80 km e que vai da cidade ao deserto, refeições e passeios de jipe no deserto e até um encontro com o príncipe do Dubai.

"Acabaram por ser dias atarefados, mas muito gratificantes. Vivemos uma experiência incrível. Tivemos encontros com patrocinadores, eventos sociais. Fomos muito bem tratados, como príncipes das arábias", disse em jeito de brincadeira Rui Oliveira.

Entre os novos colegas há o compatriota Rui Costa, que já conheciam naturalmente, e o italiano Fabio Aru. Com que impressão ficaram os gémeos das estrelas da equipa? "Por vezes pensamos que os grandes craques são diferentes, mas percebemos que são como nós. Trataram-nos do mesmo modo que os líderes. Vai ser muito bom estarmos nesta equipa."

Deste primeiro encontro não saiu para já a planificação da época, e por isso Ivo e Rui Oliveira ainda desconhecem as provas que farão no ano de estreia no principal pelotão. Mas a primeira prova com a camisola da UAE pode ser o Challenger de Maiorca em fevereiro. "Há essa possibilidade, mas como referi ainda não está nada decidido."

Talvez no próximo estágio, que ainda vai decorrer este ano, se fique então a saber mais pormenores.