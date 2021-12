Promessa do ciclismo espanhol vítima de atropelamento: «Em cima da bicicleta há uma pessoa»

Iván Romeo, jovem ciclista espanhol de 18 anos, considerado uma das grandes promessas da modalidade no país vizinho, foi vítima de um atropelamento à porta de casa, quando regressava de um treino.



Um enorme susto, do qual resultou uma costela partida e alguns golpes, conforme contou nas redes sociais. "Chegava a casa de um treino e sofri uma queda por causa de um carro, que não me deu passagem. Por 'sorte' só uma costela partida, alguns pontos na cara e vários golpes. A recuperar e voltaremos à estrada", escreveu o jovem corredor nas redes sociais, partilhando uma foto no hospital.



Mas Iván Romeo não deixou de fazer um reparo: "Em cima de cada bicicleta há uma pessoa, às vezes parece que nos esquecemos disso."





Ayer llegando a casa de entrenar sufrí una caída por un coche que se saltó un ceda el paso.

Por “suerte” solo una costilla rota, algún punto en la cara y varios golpes.

Encima de cada bici va una persona, que parece que a veces se nos olvida

A recuperar y volvemos a la marcha? pic.twitter.com/p7XE1k8nZN — Iván Romeo (@ivanromeo_03) December 30, 2021