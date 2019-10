Jovem promessa do ciclismo holandês fica paraplégico

Considerado uma das maiores promessas do seu país, o ciclista holandês Edo Maas (Sunweb) sofreu um grave acidente na prova Il Picollo Lombardia, em Itália, disputada no passado dia 6, que deixou paraplégico o jovem de 19 anos.





Depois de ter embatido contra um carro que, por erro da organização, circulava em sentido contrário, o corredor foi transportado para um hospital em Milão com fraturas nas costas e lesões no rosto que obrigaram a várias intervenções cirúrgicas.

Esta quinta-feira, a equipa Sunweb publicou uma atualização sobre o estado de Edo Maas no seu site oficial e due conta de que o ciclista "está a assimilar o diagnóstico de que a fratura das costas causou paraplegia por perda de estimulação nervosa nas pernas". "Neste momento é improvável que a funcionalidade retorne às suas pernas, mas a capacidade de lutar e a esperança prevalecem", adiantam os responsáveis da Sunweb.



Na mesma nota, a formação holandesa pede que todos os fãs respeitem "Edo e a privacidade da sua família, enquanto assimilam estas notícias difíceis" e dirige também palavras à União Ciclista Internacional (UCI) no sentido de reforçar as condições de segurança: "Pedimos mais uma vez à UCI que priorize todo o tempo e recursos para garantir a implementação de condições seguras nas corridas para equipas e corredores".