Quatro ciclistas portugueses no arranque da qualificação olímpica em pista

Maria Martins (Le Col-Wahoo), João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), Iúri Leitão (Caja Rural) e Ivo Oliveira (UAE Emirates) vão disputar a Taça das Nações de ciclismo de pista, em Glasgow, entre sexta-feira e domingo, anunciou esta terça-feira a federação portuguesa.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) divulgou a convocatória do selecionador Gabriel Mendes, para a primeira competição do ciclo de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris'2024.

Maria Martins estreou o ciclismo de pista português em Jogos, em Tóquio, com o sétimo lugar na prova de omnium, cuja competição vai disputar, na cidade escocesa, no sábado. No mesmo dia vão ser disputadas as competções de perseguição individual masculina e de eliminação masculina e feminina. No domingo, está marcada a prova de Madison.

"A distribuição dos corredores pelas diferentes disciplinas será definida nos próximos dias, sendo certo que a prioridade será o desempenho nas disciplinas olímpicas e que, em todas as provas, o objetivo passará por somar o maior número possível de pontos. Os portugueses competem apenas nas disciplinas de resistência", detalhou a FPC.

Iuri Leitão foi segundo classificado em eliminação nos Mundiais de 2021, naquela que foi a terceira presença lusa em pódios de campeonatos do mundo, depois da prata de Ivo Oliveira, em perseguição individual, em 2018, e do bronze de Maria Martins, em scratch, em 2020.