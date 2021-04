Quatro Dias de Dunquerque novamente cancelados devido à Covid-19

Os Quatro Dias de Dunquerque, que deveriam disputar-se entre 4 e 9 de maio, foram cancelados devido às restrições impostas pelo governo francês para conter a pandemia de covid-19, anunciou esta terça-feira a organização da prova de ciclismo.

O cancelamento da corrida acontece três dias depois de a prefeitura do departamento do Norte ter desaconselhado a realização da mesma, uma vez que a região está em confinamento desde 19 de março e permanece como uma das zonas de França com mais contágios.

Esta é a segunda edição dos Quatro Dias de Dunquerque a ser cancelada, depois de no ano passado a prova também não se ter disputado devido à primeira vaga da pandemia de covid-19.

A corrida francesa coincidia em datas com a Volta ao Algarve, agendada entre 5 e 9 de maio, e o seu cancelamento pode levar mais formações a optar pela prova portuguesa.

