Rádio Popular-Boavista na estrada desde 1984

A equipa de ciclismo Rádio Popular-Boavista é uma das formações mais carismáticas e antigas do ciclismo nacional, estando na estrada desde 1984 no escalão profissional, e com diversas denominações, entre elas Recer-Boavista e Carvalhelhos-Boavista.





Para a época de 2021, que só tem o seu início agendado para 12 de abril, a equipa é composta por dez ciclistas, que, de acordo com comunicado da formação, é "um misto entre juventude e veterania, cumprindo a sua tradição de lançar para a ribalta do ciclismo nacional e internacional, ciclistas com grande futuro".Uma das figuras da formação axadrezada é Tiago Machado que regressa a casa, sendo este um dos exemplos de a equipa lançar para a ribalta ciclistas com grande futuro. João Benta, Luís Fernandes e o galego Alberto Gallego são as outras referências do conjunto liderado pelo também carismático diretor desportivo José Santos, o mais antigo em atividade no ciclismo nacional."A equipa tem reagido de uma forma positiva, do ponto de vista anímico, treinando com afinco, esperando ansiosamente pela primeira competição. Um atraso em relação a todos os países da Europa, em termos competitivos, de alguma forma incompreensível. Mas esperamos estar em forma em abril, com uma equipa ambiciosa e desejosa de estar na estrada", frisou José Santos, que confia na sua equipa. "Temos uma equipa muito jovem. Cada vez mais a nossa aposta vai nesse sentido, mas temos de ter sempre ciclistas de referência, para os grandes momentos, como o Benta , Luís Fernandes, o Tiago , a espanhol Alberto Gallego e o Daniel Freitas . A experiência destes ciclistas, com a irreverência dos mais jovens é meio caminho andado para o sucesso, como o foi por exemplo o triunfo do Hugo Nunes na montanha da Volta a Portugal e a excelente prestação do Gonçalo Carvalho também nesta prova. Com este equipa, vamos discutir todas as provas do calendário nacional. "A equipa e principais referênciasJOÃO BENTANaturalidade : EsposendePeso : 60 kg Altura: 1.79 mData de nascimento: 21 Dezembro de 1986 (33)Ciclista da Radio Popular-Boavista – desde 2017 ( em 2009 e 2010 já tinha pertencido à Madeinox-Boavista)Caraterísticas : essencialmente ciclista de alta montanha.Principais resultados desportivos:Vencedor da Clássica de Amarante ( 2010 )Triunfo no Prémio Internacional Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (2015)Etapa Volta a Portugal Santander (2019)3 etapas do GP Internacional Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (2017, ’16, e 15)4º Geral Individual Vuelta Astúrias Julio Alvarez Mendo (2017)5º Geral individual Volta Portugal Edição Especial (2020)2 vezes 6º na Geral individual da Volta a Portugal Santander (2019, e ’18)7º Geral individual Volta a Portugal em Bicicleta Santander (2017)TIAGO MACHADOData de nascimento: 18 de outubro de 1985 (35)Naturalidade : VN Famalicão.Peso : 63 kg Altura: 1.78 mCiclista do Boavista de 2005 a 2009 regressou em 2021 à Radio Popular-Boavista .Caraterísticas : Ciclista de equipa com boas referências nos C/R e provas por etapas..Principais resultados desportivos:Vencedor Volta à Eslovénia (2014)3º Geral individual Santos Tour Down Under (2012)2º Geral Bayern Rundfahrt (2015)2º Geral Giro del Trentino (’11)Duas vezes 3º no Critérium International (2014 e’10)Vencedor GP Int. Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (2008)2º Geral Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2009)2º Geral Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la Loire (2010)6º Geral Tour de Romandie (2010)4º Geral Amgen Tour of California (2014)7º Geral individual Volta a Portugal (2017)LUIS FERNANDESData de nascimento: 2 Dezembro de 1987 (33)Naturalidade : Lisboa.Peso : 63 kg Altura: 1.73 mCiclista da Radio Popular-Boavista – desde 2020Caraterísticas : essencialmente ciclista de alta montanha.Principais resultados desportivos:2º Etapa Volta a Portugal Edição Especial (2020)5ª Geral individual Prémio Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (2020)Duas vezes 11º Geral individual Volta a Portugal (2020 e ’18)12º Geral individual Volta a Portugal Santander (2019)14º Geral individual Vuelta Astúrias Julio Alvarez Mendo (2019)1° Geral Circuito Póvoa da Galega 2018Vencedor da montanha clássica Aldeias do Xisto 2018 e 2019ALBERTO GALLEGOData de nascimento: 25 de novembro de 1990 (30)Naturalidade : D. Benito – EspanhaPeso : 62 kg Altura: 1.77 mCiclista da Radio Popular – Boavista em 2014 e 2015 e 2020 .Caraterísticas : Ciclista de provas por etapas, com boas referências na alta montanha e homem com espírito ofensivo.Principais resultados desportivos:3º Geral Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid (2015)3º Geral GP Internacional Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (2015)7º Geral Route du Sud – la Depeche du Midi (2015)8º Geral Vuelta Astúrias Julio Alvarez Mendo (2015)3º Etapa Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid (2015)11º Gran Premio Miguel Indurain (2015)13º Klasika Primavera de Amorebieta 2015)7º Geral Volta ao Alentejo (2015)Restantes ciclistas: Hugo Nunes, Gonçalo Carvalho, Daniel Freitas, Afonso Silva, Vinício Rodrigues e Pedro Silva