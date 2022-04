Rafael Reis de amarelo no primeiro dia do Grande Prémio 'O Jogo'

O ciclista Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) arrecadou a camisola amarela no primeiro dia do 10.º Grande Prémio 'O Jogo', vencendo a primeira etapa, em contrarelógio, e ficando em terceiro na segunda, ambas hoje disputadas.

Rafael Reis levou a melhor no 'crono' em Pinhel, completando os 7,6 quilómetros em 09.24 minutos, e, mais tarde, foi terceiro, no percurso de 66,8 quilómetros, entre Pinhel e Trancoso, ficando atrás do seu colega de equipa Luís Mendonça, ambos com o mesmo tempo do vencedor Tiago Antunes (Efapel), com 1:46.57 horas.

Para Tiago Antunes, esta foi a primeira vitória enquanto profissional, impondo-se numa chegada ao 'sprint' num pequeno grupo, depois de Luís Mendonça e José Neves (W52-FC Porto) terem andado destacados até perto do final.

Jóni Brandão (W52-FC Porto) foi o quarto, com o mesmo tempo dos três da frente, e um segundo depois terminou João Rodrigues (W52-FC Porto). O pelotão terminou a 01.10 minutos.

O camisola amarela, vice-campeão nacional de contrarrelógio, tem 19 segundos de vantagem sobre Luís Mendonça e 32 sobre José Gonçalves (W52-FC Porto).

No domingo, a terceira etapa impõe 137 quilómetros, com início e fim em Vila Nova de Paiva.