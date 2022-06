Rafael Reis surpreendido por vencer título nacional de contrarrelógio: «Tive covid-19 há três semanas»

O ciclista Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) manifestou-se esta sexta-feira "muito surpreendido" com a conquista do título de campeão português de contrarrelógio, nos Nacionais de ciclismo de estrada que decorrem em Mogadouro, distrito de Bragança.



"Sinceramente, não estava à espera desta vitória. Tive covid-19 há três semanas. Tinha muita instabilidade nos treinos. Houve dias mais e outros mais ou menos. Depois de quarta-feira, as coisas começaram a sair melhor. Na quinta--feira, vi o percurso e, sendo um percurso que me favorecia, foi gerido da melhor maneira e consegui a vitória", concretizou à agência Lusa Rafael Reis, após a consagração.

O ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor conseguiu chegar pela primeira vez ao triunfo na elite masculina da especialidade, depois de completar os 33,6 quilómetros da prova com o tempo de 40.23 minutos."Estou muito surpreendido, mas é um título que eu procurava já há muitos anos, não pensava que fosse este ano, mas acabei por vencer. Eu tinha de dar o meu melhor fosse como fosse, acabei por conseguir a vitória e surpreendi-me a mim mesmo", frisou.







Já o ciclista João Almeida (UAE Emirates), que defendia o título conquistado em 2021, acabou em terceiro, a 41 segundos de Rafael Reis e disse que o seu foco, agora, é a Volta a Espanha. "Tendo ganho o ano passado, este ano gostaria de repetir a prestação. Tem sido uma época particular devido à covid -19. Comecei a treinar há pouco tempo e a preparação ficou longe do ideal. Agora o meu foco é a Volta a Espanha", explicou o ciclista no final do contrarrelógio. João Almeida segue agora para um estágio de altitude no principado de Andorra.

Já na elite feminina, Daniela Campos (Bizkaia Durango) renovou hoje em Mogadouro, o título de campeã portuguesa de contrarrelógio, depois de completar os 21,5 quilómetros com o tempo de 32.35 minutos, conseguindo repetir a conquista do título que tinha alcançado em 2021. "Renovei hoje, em Mogadouro, o título [de campeã portuguesa de contrarrelógio], num percurso que não era muito técnico. Fiz uma gestão de esforço, tendo em conta as condições climatéricas com bastante vento. Para mim, é bastante importante vestir as cores de Portugal por mais um ano", disse a ciclista da equipa espanhola.

Os Nacionais de ciclismo vão prosseguir em Mogadouro ao logo do fim de semana, com as provas de fundo. A elite feminina e os sub-23 masculinos vão para a estrada no sábado, enquanto a elite masculina vai decidir o título no domingo.