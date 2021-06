Rafael Reis vence primeira etapa do Grande Prémio Abimota

O português Rafael Reis (Efapel) venceu este sábado a primeira etapa do Grande Prémio Abimota em bicicleta, ao vencer ao sprint na chegada a Vouzela, no primeiro de dois dias de corrida.

Reis cumpriu os 197,3 quilómetros entre Fátima e Vouzela em 5:04.01 horas, batendo sobre a meta o argentino Tomás Contte (Louletano), segundo, e Daniel Freitas (Rádio Popular-Boavista), terceiro.

O pódio repete-se na geral, com o homem da Efapel a manter quatro segundos para o ciclista da equipa de Loulé e seis para o dos axadrezados.

No domingo, a segunda e última etapa parte de Anadia e percorre 158 quilómetros até Águeda, com três subidas nos últimos 55 quilómetros do traçado.