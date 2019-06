Rafael Reis vence prólogo e é primeiro camisola amarela do Grande Prémio JN

Rafael Reis (W52/FC Porto) venceu esta terça-feira o prólogo do Grande Prémio de ciclismo JN, disputado em Monção, sendo assim o primeiro camisola amarela da prova.O corredor natural de Palmela, vencedor da edição de 2016, 'pulverizou' a concorrência ao fazer a marca de 8,07 minutos, num percurso urbano muito técnico, de 6,2 quilómetros, na localidade do Alto Minho.No segundo lugar do pódio, e também da geral, ficou Joni Brandão (EFAPEL), com mais dois segundos do que Reis, enquanto António Carvalho (W52/FC Porto), vencedor do ano passado, amealhou o terceiro melhor tempo, gastando mais três segundos que o atual camisola amarela.O melhor jovem deste dia inaugural da competição foi Rafael Lourenço (InOutBuild/Oliveirense), vestindo por isso a camisola branca, enquanto na geral coletiva a liderança cabe à W52/FC Porto, que colocou seis dos seus sete corredores no top 10.Depois do exercício individual desta terça-feira, as maiores dificuldades começam na quarta-feira, com a primeira etapa em linha, que vai ligar Monção a Viana do Castelo, numa distância de 166 quilómetros.O Grande Prémio JN vai percorrer as estradas no norte do país até 10 de junho, dia em que encontrará o sucessor de António Carvalho, vencedor da edição de 2018.