Rafael Reis 'voa' no contrarrelógio e é primeiro líder do GP Abimota

O ciclista português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) é o primeiro líder do Grande Prémio Abimota, depois de esta sexta-feira ter confirmado as credenciais de campeão nacional de contrarrelógio com um triunfo na primeira etapa.

Reis foi o mais rápido nos 7,6 quilómetros de luta contra o cronómetro nas ruas de Proença-a-Nova, cumprindo o exercício individual em 09.58 minutos.

"Foi um 'crono' técnico, em que a chuva fazia bastante diferença e nós arriscámos por partir um pouco mais cedo com os homens da geral, mas a chuva também atrasou a desaparecer e o percurso estava bastante molhado, longe de estar seco, como tínhamos planeado. [...] Corremos riscos, mas felizmente correu tudo bem e não tive azar, agora é manter a camisola amarela até terminar a prova", disse o ciclista de 30 anos, citado pela assessoria de imprensa da Glassdrive-Q8-Anicolor.

O campeão nacional de contrarrelógio foi mesmo o único a baixar dos 10 minutos (pedalou a uma média de 45,753 km/h), com José Sousa (Kelly-Simoldes-UDO) a ser segundo, a 14 segundos, e o seu colega russo Artem Nych a ser terceiro, a 17, demonstrando novamente estar a atravessar um excelente momento de forma, depois de há duas semanas ter vencido o GP Beiras e Serra da Estrela.

Com este triunfo, o primeiro desta temporada, Rafael Reis partirá no sábado de camisola amarela para a segunda etapa, uma ligação 'ondulada' entre Oleiros e Vouzela, no total de 175 quilómetros.