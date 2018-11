Rafael Silva renova com a Efapel

O ciclista português Rafael Silva renovou por duas temporadas o contrato com a Efapel, anunciou esta quinta-feira a equipa de Ovar, em comunicado.Há seis anos no conjunto liderado por Américo Silva, o ciclista de Vila Nova de Gaia, de 27 anos, diz que quer "agradecer na estrada tudo aquilo que a equipa tem feito" por ele."Como sempre irei tentar dignificar ao máximo os nossos patrocinadores, com profissionalismo e dedicação, de modo a retribuir a confiança em mim depositada", referiu.Esta temporada, Rafael Silva venceu duas etapas do Grande Prémio JN e foi medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo, sendo o terceiro nome confirmado pela Efapel para 2019, depois de Jóni Brandão, que estava no Sporting, e Sérgio Paulinho, que renovou.