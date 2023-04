Rafael Silva vence Taça de Portugal de Elite com 4.º lugar na Clássica do Xisto

O ciclista Rafael Silva (Efapel) conquistou este domingo a Taça de Portugal de Elite, ao terminar na quarta posição a Clássica Aldeias do Xisto, ganha pelo segundo ano consecutivo por Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor).

A corrida, de 148,8 quilómetros, disputou-se entre as aldeia do xisto de Mosteiros e Aigra Nova, nos concelhos de Pedrógão Grande e Góis, respetivamente, e foi animada por algumas "escaramuças", que foram sempre sendo anuladas pelo pelotão.

As principais movimentações ocorreram já depois da passagem nas duas contagens de montanha intermédias e à entrada dos últimos 20 quilómetros, com a Glassdrive-Q8-Anicolor a colocar o russo Artem Nych, um dos candidatos à conquista da Taça, na frente de corrida, obrigando os adversários a desgastarem-se na perseguição.

Com a meta colocada no topo de uma subida de 3700 metros, Frederico Figueiredo e Mauricio Moreira juntaram-se, na cabeça de corrida, ao colega de equipa, e Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), que também aspirava ao triunfo na Taça, foi ao choque.

A Efapel colocou os seus trepadores ao serviço de Rafael Silva, que chegava na frente da classificação à Clássica Aldeias do Xisto, a terceira e última prova pontuável para a competição.

Frederico Figueiredo, que era o único elemento da Glassdrive-Q8-Anicolor da dianteira que não poderia vencer a Taça, fez jus aos dotes de trepador, distanciou-se e venceu isolado a prova, pelo segundo ano consecutivo, Luís Gomes foi o segundo classificado, e Artem Nych terceiro.

Rafael Silva geriu bem as forças, cortou a meta na quarta posição e celebrou a vitória na Taça de Portugal.

"Assumimos o objetivo de ganhar novamente esta corrida, que diz muito à nossa equipa. É ao coletivo que devo agradecer esta vitória, porque foi a equipa que fez um excelente trabalho antes da subida final. Temos de estar muito orgulhosos pelo que fizemos hoje", afirmou Frederico Figueiredo, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Este foi o terceiro ano consecutivo em que Rafael Silva chegou à última prova da Taça na frente da geral, que nas épocas anteriores perdeu para Luís Gomes.

"Há dez anos, no meu primeiro ano de profissional, já partia para a última prova na disputa da Taça de Portugal. Passado este tempo venci. Demonstra a consistência ao longo de toda a carreira. Era a terceira vez que vinha como líder para o último dia. Hoje era o dia de tudo ou nada. A minha equipa acreditou em mim, não se importando de não vencer a corrida com um trepador puro. Os meus companheiros esperaram por mim na última subida, nas rampas mais duras do início", afirmou Rafael Silva.

O pódio da Taça de Portugal de elite fechou com Rafael Silva no primeiro lugar, com 160 pontos, seguido por Luís Gomes, com 141, e por Mauricio Moreira, com 127. A Glassdrive-Q8-Anicolor venceu a Taça coletivamente.

Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor) foi o vencedor da Taça de Portugal de sub-23, com 151 pontos, seguido por Diogo Gonçalves (Santa Maria da Feira/Segmento D'Época/Reol), com 145, e por Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), com 127, enquanto a Fonte Nova/Felgueiras foi a melhor equipa de clube.