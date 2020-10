Rafal Majka reforça UAE Emirates nas próximas duas épocas

O ciclista polaco Rafal Majka vai reforçar a equipa da UAE Emirates nos próximos dois anos e será colega do esloveno Tadej Pogacar, vencedor da última edição da Volta à França, anunciou esta segunda-feira a equipa dos Emirados Árabes Unidos.

Majka, de 31 anos, que foi sexto classificado na Vuelta e no Giro em 2019, corre, desde 2017, pela equipa alemã Bora-hansgrohe.

"Com o Rafal, o nosso grupo de trepadores terá um elemento muito importante e, além de ser um apoio sólido para o Tadej Pogacar, também poderá satisfazer as suas ambições pessoais", disse o diretor da equipa dos Emirados, Mauro Gianetti, que conta com os portugueses Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

Por sua vez, o trepador, que em 2014 e 2016 venceu a camisola da montanha na Volta à França, mostrou-se "muito feliz com a oportunidade neste momento da sua carreira", assegurando que "vai trabalhar para o Pogacar se for necessário, mas sem esquecer que poderá aproveitar para fazer boas prestações no Tirreno-Adriático, na Volta à Suíça e na Volta à Espanha".

"Não sou o típico ciclista polaco, adoro o calor", acrescentou o vencedor de uma etapa do Tour em 2015, ano em que foi terceiro classificado na Volta à Espanha.

Nos Jogos Olímpicos Rio2016, Majka conquistou a medalha de bronze, atrás do belga Greg Van Avermaet e do dinamarquês Jakob Fuglsang.

O holandês Wilco Kelderman (Sunweb), atual segundo classificado do Giro, a 15 segundos do português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), vai ser o substituto de Majka na Bora-hansgrohe.