Rafal Majka vence primeira etapa e lidera Volta à Eslovénia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista polaco Rafal Majka (UAE Emirates) venceu esta quarta-feira a primeira etapa da Volta à Eslovénia e assumiu a liderança da geral, deixando o líder da equipa, o esloveno Tadej Pogacar, no terceiro lugar.



Majka, de 32 anos, cumpriu os 164,7 quilómetros entre Nova Gorica e Postojna em 4:02.10 horas, batendo por dois segundos o também esloveno Damen Novak (Bahrain-Victorious), segundo, e o colega de equipa e chefe de fila, que foi terceiro.

Pogacar, vencedor das últimas duas Voltas a França, começou a prova 'em casa' logo com um ataque de longe, a quase 60 quilómetros da meta, num duelo entre a dupla da UAE Emirates e dois ciclistas da Bahrain-Victorious - Novak na frente e outro esloveno, Matej Mohoric, aliado a outros corredores, na perseguição, que se manteve durante largos quilómetros.

Majka isolou-se para a vitória nos derradeiros quilómetros, com Novak a 'sprintar' para negar a Pogacar dois segundos extra de bonificações. Rui Oliveira, colega de equipa do vencedor na UAE Emirates, foi 111.º, a 18.30 minutos do polaco.

Na quinta-feira, a segunda de cinco etapas liga Ptuj a Rogaska Slatina em 174,2 quilómetros, com uma chegada propícia para os 'sprinters'.