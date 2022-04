Ramiro Sosa vence 2.ª etapa e lidera na Volta às Astúrias, Joaquim Silva é 10.º

O ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa (Movistar) venceu este sábado a segunda etapa da Volta às Astúrias e assumiu a liderança da classificação geral, com Joaquim Silva (Efapel) a ser o melhor português no 10.º lugar da tabela.

Iván Ramiro Sosa completou os 202 quilómetros entre Candás e Cangas del Narcea com o tempo de 5.12,39 horas, com 11 segundos de vantagem em relação ao italiano Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) e 12 segundos sobre o espanhol Igor Arrieta (Kern Pharma).

Na geral, Ramiro Sosa lidera com 15 segundos de vantagem em relação a Fortunato e 44 segundos sobre o francês Nicolas Edet (Arkéa Samsic).

Esta prova conta com a presença das equipas portuguesas da Efapel e Aviludo-Louletano, com Joaquim Silva a terminar a etapa de hoje no 14.º lugar, a 2.22 minutos do primeiro, com o seu colega de equipa Henrique Casimiro em 18.º, a 3.46 minutos e o espanhol Jesus del Pino (Aviludo-Louletano) em 22.º, a 4.45 minutos.

Na geral, Joaquim Silva está em 10.º, a 2.32 minutos de Sosa, enquanto Jesus del Pino é 19.º, já a 8.38.

A terceira e última etapa, entre Cangas de Narcea e Oviedo, vai ter 122 quilómetros.