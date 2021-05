Raquel Queirós 19.ª nos sub-23 da Taça do Mundo de cross country olímpico

A portuguesa Raquel Queirós foi este sábado 19.ª classificada na prova para sub-23 de cross country olímpico da Taça do Mundo, em Nove Mesto na Morave, na República Checa.

Saiu do 17.º posto e acabou dentro do top 20, uma melhoria em relação à etapa de Albstadt, na Alemanha, em que foi 21.ª, numa corrida ganha pela austríaca Mona Mitterwallner.

Na mesma corrida, Ana Santos foi 40.ª, tendo participado à margem da seleção nacional, com a corrida de juniores femininas, em paralelo com a Taça do Mundo, a render um 33.º lugar para Mariana Líbano.

Na prova de juniores masculinos, pela manhã, João Cruz foi o 41.º classificado pela seleção, enquanto Tomás Frazão foi 126.º.