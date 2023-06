Raquel Queirós 37.ª no Europeu de Cross Country olímpico

A ciclista portuguesa Raquel Queirós foi este domingo 37.ª classificada na corrida de Cross Country olímpico dos Jogos Europeus, parte do programa de Cracóvia'2023 que conta como Europeu da categoria.

Na prova em Krynica-Zdrój, a contar para o ranking de qualificação olímpica e a atribuir títulos de campeão da Europa, a lusa acabou a 12.25 minutos da vencedora, a holandesa Puck Pieterse.

Pieterse concluiu com um tempo de 1:18.26 horas, 26 segundos à frente da austríaca Mona Mitterwallner, segunda, e 1.05 minutos para a suíça Sina Frei, terceira, com a campeã olímpica em Tóquio'2020 Jolanda Neff em quarto e fora das medalhas.

Na corrida masculina, Ricardo Marinheiro não foi além do 54.º posto, a 11.11 minutos do vencedor, o romeno Vlad Dascalu. O suíço Lars Forster foi segundo e o italiano Luca Braidot ficou com o bronze.

"Vínhamos com o objetivo claro de fazer melhor do que no ano passado e fizemos bastante melhor nas elites femininas, apesar de a Raquel Queirós ter partido uma peça do sapato na primeira volta, o que a fez perder muito tempo", destacou o selecionador, Pedro Vigário, sobre a performance da atleta olímpica.

Já Ricardo Marinheiro "não conseguiu pôr em prática aquilo que é capaz de fazer", atirou, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.