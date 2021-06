Raquel Queirós e Ricardo Marinheiro vencem Nacionais de ciclismo XCO

A olímpica Raquel Queirós (Guilhabreu) e Ricardo Marinheiro (Clube BTT Matosinhos) sagraram-se este domingo campeões nacionais de ciclismo cross country olímpico, nos campeonatos disputados no Fundão, Castelo Branco.

Dentro de um circuito de 4,4 quilómetros, Raquel Queirós, já apurada na especialidade para Tóquio'2020, não deu grandes hipóteses, acabando com 42 segundos de vantagem para Ana Santos (X-Sauce), segunda, com Joana Monteiro (AXPO/FirstBike/Vila do Conde) no terceiro posto, já a 2.13 minutos.

Na prova da elite masculina, foi Marinheiro a destacar-se, mas por menos de um segundo, vantagem que ainda assim chegou para levar de vencida Mário Costa (AXPO/FirstBike/Vila do Conde), segundo, com José Dias a chegar a um minuto no terceiro posto.