Raquel Queirós em 12.º na prova de XCO para sub-23 dos Mundiais de BTT

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista portuguesa Raquel Queirós terminou, este domingo, em 12.º a prova de cross country olímpico (XCO) para sub-23 femininas, o melhor resultado de Portugal no Campeonato do Mundo de BTT, em Les Gets, França.

A olímpica lusa terminou a prova a 4.40 minutos da vencedora, a francesa Lina Burquier, que comandou a prova desde a segunda das seis voltas, enquanto a holandesa Puck Pieterse foi segunda e a dinamarquesa Sofie Pedersen terceira.

João Cruz foi o representante nacional na corrida de XCO para sub-23 masculinos, terminando a competição na 89.º posição, a duas voltas do vencedor, que foi o italiano Simone Avondetto.

No segundo lugar ficou o francês Mathis Azzaro, enquanto o suíço Luca Schatti foi terceiro.

"A Raquel fez uma corrida excelente, numa prova que teve um andamento incrível. Conseguiu um resultado dentro das nossas expectativas. O João nunca se encontrou e não teve um desempenho ao nível que esperávamos", considerou o selecionador nacional Pedro Vigário, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

O selecionador defendeu que Portugal demonstrou nos Mundiais de BTT "grande potencial" para o futuro.

"De uma forma geral, todo este Campeonato do Mundo foi positivo para a nossa seleção, que se apresentou com corredores muito jovens, que demonstraram grande potencial de futuro, desde que se empenhem de forma profissional", referiu.