Raquel Queirós foi sexta classificada na Taça do Mundo sub-23 de cross country

A ciclista portuguesa Raquel Queirós foi este domingo sexta classificada na Taça do Mundo de cross country olímpico sub-23, disputada em Snowshoe, nos Estados Unidos, acabando a 3.33 minutos da vencedora, a suíça Noëlle Buri.



A atleta olímpica em Tóquio2020 conseguiu o sexto melhor registo na prova, em que Noëlle Buri venceu à frente da alemã Luisa Daubermann, segunda, e da norte-americana Madigan Munro, terceira.

Queirós prossegue o bom momento de forma, depois de no início do mês ter sido nona classificada no Europeu da categoria, disputado em Anadia, na pista de Tamengos.

A Taça do Mundo de cross country olímpico conhece nova etapa de 5 a 7 de agosto, em Mont-Sainte-Anne, no Canadá, seguindo-se Val di Sole, em Itália, de 02 a 04 de setembro.