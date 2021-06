Rasmus Tiller vence Dwars door het Hageland

O norueguês Rasmus Tiller (Uno-X) venceu este sábado a Dwars door het Hageland, prova entre Aarschot e Diest na qual o português André Carvalho (Cofidis) foi 27.º classificado.

Tiller, de 24 anos, cumpriu os 177 quilómetros do dia em 3:58.27 horas, batendo por um segundo o holandês Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), segundo, e por dois o belga Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep), terceiro.

O norueguês já tinha sido segundo na Le Samyn e este sábado conseguiu a maior vitória da carreira, e a quinta na época para a Uno-X, na prova de categoria superior entre a galeria de triunfos.

André Carvalho chegou a 1.02 minutos do vencedor e foi 27.º classificado, o seu melhor resultado até aqui desde que chegou à equipa de WorldTour no início do ano.