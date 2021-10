Red Bull UCI Pump Track: Eddy Clerte e Aiko Gommers sagram-se campeões mundiais no Parque das Nações

Lisboa recebeu este fim-de-semana os melhores atletas internacionais da mais nova modalidade do ciclismo. O Red Bull UCI Pump Track World Championships coroou os Campeões do Mundo da época de 2020/2021: o francês Eddy Clerte e a belga Aiko Gommers. João Fidalgo foi o melhor português em prova.





O tempo colaborou ao longo do fim-de-semana com a organização e o público deslocou-se em peso à pista do Parque das Nações para assistir à grande final do Red Bull UCI Pump Track World Championships. Em causa estava a atribuição dos títulos daquela que é a mais jovem modalidade reconhecida pela Federação Internacional de Ciclismo (UCI): o Pump Track.A competição colocou em pista 70 atletas de 25 países, com cada piloto a procurar completar uma volta no mais curto espaço de tempo possível. A ação decorreu num traçado com uma extensão total de 285 metros composta por 16 curvas.O gaulês Eddy Clerte conquistou em Lisboa o seu primeiro título mundial de Pump Track, superiorizando-se à concorrência com um ritmo imparável: foi um dos poucos a rodar abaixo dos 27 segundos. Desta feita, contrariou o favoritismo do norte-americano Tommy Zula: "Esta foi uma competição muito emotiva. Senti-me bem ao longo do dia, a bicicleta também se portou à altura e consegui o meu objetivo", resumiu Clerte no final. O pódio ficou completo com o alemão Philip Schaub (prata) e pelo francês Thibault Dupont (bronze). Em femininos, o domínio pertenceu à belga Aiko Gommers, que bateu na grande final a anterior detentora do título, a norte-americana Payton Ridenour. Com apenas 17 anos, a belga foi sem dúvida uma das surpresas desta jornada: "Nem acredito que ganhei! Venho do BMX e comecei no Pump Track no início do ano, dei-me bem e decidi apostar. Estou sem palavras!". Já a medalha de bronze foi para a suíça Christa Von Niederhausern.A Final Mundial do Red Bull UCI Pump Track World Championships contou com os apoios da Junta de Freguesia do Parque das Nações, da Câmara Municipal de Lisboa, da GHOST e da Riding Culture.Toda a ação desta final mundial pode ser revista em https://www.redbull.com/int-en/events/red-bull-uci-pump-track-world-championships-world-final 1.º Eddy Clerte (FRA) 26.920s2.º Philip Schaub (GER) 28.920s3.º Thibault Dupont (FRA) 29.2111.º Aiko Gommers (BEL) 29.755s2.º Payton Ridenour (EUA) 30.105s3.º Christa Von Niederhausern (SUI) 30.225