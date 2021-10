Red Bull UCI Pump Track World Championships anima fim de semana no Parque das Nações

É a mais jovem modalidade do ciclismo e viaja este fim-de-semana (16 e 17 de outubro) até Lisboa para mostrar toda a sua dinâmica. O Red Bull UCI Pump Track World Championships traz à pista do Parque das Nações 70 atletas de 25 países e abre as suas portas a todos os entusiastas da bicicleta – num programa para toda a família.



É um programa a não perder por todos os amantes da bicicleta e respetivas famílias (a entrada é livre). O Red Bull UCI Pump Track World Championships reúne no fim-de-semana (16 e 17 de outubro) na pista oficial do Parque das Nações, junto à Ponte Vasco da Gama, os melhores valores do Pump Track. São esperados neste campeonato do mundo, 70 atletas em representação de 25 países.





O Pump Track é a mais nova modalidade reconhecida pela Federação Internacional de Ciclismo (UCI) e consiste em evoluir numa pista de alcatrão, composta por uma sucessão de rolos e curvas, permitindo que os atletas progridam apenas com o balanço do corpo e sem praticamente pedalar. Considerada acessível a todos, esta vertente permite a utilização de diferentes tipos de bicicleta, sejam de BMX, de BTT ou até de passeio.A competição coloca na pista um piloto de cada vez (solo runs), sendo o objetivo completar as voltas no mais curto espaço de tempo possível. Esta nova modalidade mistura atletas amadores com profissionais do ciclismo, oriundos de diferentes estilos, como o BTT Down Hill, Four Cross e as modalidades olímpicas do Cross Country ou BMX. A pista do Parque das Nações foi inaugurada no ano passado e tem uma extensão total de 285 metros, sendo composta por 16 curvas.O público tem acesso livre a este evento presencial, que tem início no sábado, pelas 12 horas. Já a pensar em todos aqueles que não tiverem a oportunidade de viajar até Lisboa, a organização irá garantir a transmissão em direto da final mundial, no dia 17, a partir das 15 horas no site do evento . Paralelamente à competição, no domingo os fãs do BMX Flatland vão poder assistir a uma demonstração do tri-Campeão do Mundo, Jorge "Viki Gómez" – sem dúvida uma oportunidade única.A Final Mundial do Red Bull UCI Pump Track World Championships conta com os apoios da Junta de Freguesia do Parque das Nações, da Câmara Municipal de Lisboa, da GHOST e da Riding Culture.A pista de Pump Track do Parque das Nações situa-se no Passeio do Tejo, junto à ponte Vasco da Gama.: Para quem vem da zona Norte do País de automóvel, o melhor percurso é através da A1 – saindo em direção à Expo/Parque das Nações, logo após passar o rio Trancão.Para quem vem da zona Sul, o percurso ideal é pela A12, seguindo pela primeira saída em direção a Sacavém e Expo/Parque das Nações.A referência a ter em conta é o Pingo Doce do Parque das Nações Norte, seguindo depois até ao final da rua Chen He.Na direção do rio há estacionamento com uma boa capacidade, sendo o resto da viagem feita a pé.: Quem optar por vir de bicicleta pode fazer um agradável passeio junto ao rio, a partir da Torre Vasco da Gama - são cerca de dois quilómetros.: Em termos de transportes públicos, os autocarros da Carris 26B e 708 ficam a cerca de 600 metros do evento (rua Chen He).: A estação de comboio mais próxima é a de Moscavide.