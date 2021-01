Remco Evenepoel 'atrasado' na recuperação mas confiante

Na apresentação da Deceuninck-Quick Step para a temporada de 2021, Remco Evenepoel disse que tinha "uma surpresa" e que não era boa.





"Tenho tido algumas dificuldades na recuperação e, por isso, não sei onde e quando poderei voltar a competir. Preciso de dar tempo ao meu corpo para ficar pronto. Ainda não me sinto totalmente confortável em cima da bicicleta", revelou o corredor, que sofreu várias fraturas, principalmente na zona da pélvis, na Volta a Lombardia de 2020.Contudo, o prodígio belga, de 20 anos, garante não estar em pânico e aponta a data onde estará no topo de forma. "Dia 8 de maio, no início da Volta a Itália! Queria já estar a correr com os meus colegas, mas não posso. Fevereiro é a data para voltar à normalidade e no Giro estarei no meu melhor!"