Remco Evenepoel com luz verde para voltar aos treinos meio ano após grave acidente

O ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) recebeu esta segunda-feira 'luz verde' dos médicos para voltar a treinar na estrada, cerca de meio ano depois do acidente grave sofrido na Volta à Lombardia que o afastou da bicicleta.

"Estou, obviamente, muito feliz por poder voltar a andar de bicicleta. Por agora, tenho de ir passo a passo e, dependendo no meu progresso, decidiremos o meu programa futuro [em termos de corridas], mas o importante é estar a evoluir", declarou o jovem de 21 anos, citado pela equipa em comunicado.

A formação do português João Almeida revelou o parecer dos médicos após novos exames, que revelaram que as lesões sustentadas em agosto de 2020 "sararam suficientemente para poder voltar a treinar".

Segundo o médico da equipa, Phil Jansen, a recuperação "começou muito rápido", com o belga a percorrer mesmo alguns quilómetros em outubro, mas abrandou depois, pelo que a equipa está também "feliz" que Remco possa voltar, mesmo que "com cautelas e ainda numa longa jornada até poder começar uma corrida".

Na 114.ª edição de 'Il Lombardia', vencida pelo dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana), Evenepoel caiu, numa ponte, na descida do Sormano, de uma altura de aproximadamente cinco metros.

O corredor da Deceuninck-QuickStep, apontado como um dos principais jovens talentos da modalidade, tinha vencido, até à Volta à Lombardia, todas as provas em que participou no ano de 2020: Volta a San Juan (Argentina), Volta ao Algarve (Portugal), Volta a Burgos (Espanha) e Volta à Polónia, esta última do escalão WorldTour.