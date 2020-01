Remco Evenepoel confirma presença na Volta ao Algarve

O pelotão da Volta ao Algarve está cada vez mais recheado. Remco Evenepoel confirmou que estará presente na Algarvia, da qual Record é o jornal oficial, e perfila-se desde já como um dos principais favoritos à vitória.





O prodígio belga, campeão europeu e vice-campeão do Mundo de contrarrelógio mostra-se impaciente: "Estou ansioso para voltar à competição! Primeiro na Argentina e depois no Algarve."O corredor da Deceuninck-Quick Step vem a Portugal com o objetivo de começar a preparar a estreia numa grande volta, que acontecerá no Giro. Os Jogos Olímpicos são também um grande foco para o jovem, de 19 anos.Apesar da tenra idade, Evenepoel já é visto como uma das grandes figuras da modalidade, tendo no temporada de estreia, para além dos títulos acima referidos, ganho a Clássica de San Sebastian e a Volta à Bélgica.