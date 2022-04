Remco Evenepoel soma primeiro 'monumento' ao vencer a Liège-Bastogne-Liège

O ciclista belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) conquistou este domingo a clássica Liège-Bastogne-Liège, vencendo, aos 22 anos, o seu primeiro 'monumento', numa corrida marcada por uma queda violenta.

O jovem belga, vencedor da Volta ao Algarve em 2020 e 2022, impôs-se em 6:12.38 horas, no final dos 257,2 quilómetros do 'decana' das clássicas, para vencer pela primeira vez uma das cinco principais corridas de um dia.

"É uma loucura! A minha primeira Liège e ganhei. O sonho tornou-se realidade. Foi o melhor dia da temporada", disse Evenepoel, feliz por estar a regressar ao seu melhor nível.

Na Bélgica, os ciclistas da casa monopolizaram o pódio, com Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) a ser segundo e Wout van Aert (Jumbo-Visma) a terminar em terceiro, ambos a 48 segundos.

O triunfo de Evenepoel começou a ser escrito a cerca de 30 quilómetros da meta, na subida de La Redoute, quando o belga atacou no grupo dos favoritos e não teve resposta de ninguém.

Evenepoel isolou-se e foi apanhando os resistentes do grupo de fugitivos do dia, com o francês Bruno Armirail (Groupama-FDJ) a ser o derradeiro homem a ser 'despejado' pelo belga, na última dificuldade do dia.

Um ataque no grupo de perseguidores do russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) ainda reduziu para pouco menos de 20 segundos a vantagem de Evenepoel, mas a falta de entendimento acabou por não pôr em causa o triunfo do belga.

A um dia de cumprir 42 anos, o espanhol Alejandro Valverde (Movistar) foi sétimo e terminou pela 150.ª vez na carreira uma prova de um dia entre os 10 primeiros, embora não tenha conseguido chegar ao quinto triunfo na clássica e igualar o recorde de Eddy Merckx.

A Liège-Bastogne-Liège ficou marcada por uma violenta queda no pelotão a cerca de 60 quilómetros da meta, que vitimou, entre outros, o francês Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl), campeão do mundo e um dos candidatos ao triunfo final, que teve de ser levado ao hospital.

O português Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) também foi forçado a desistir na sequência desta queda.