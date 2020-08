Remco Evenepoel teve alta hospitalar e vai recuperar em casa

O ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), que sofreu uma fratura na pélvis numa queda na Volta à Lombardia, anunciou esta segunda-feira que teve alta hospitalar e vai continuar a recuperar em casa.

"Vou para casa", escreveu o belga de 20 anos nas redes sociais, a acompanhar uma fotografia antiga, de junho, ao lado da namorada e dos pais.

O pai, Patrick Evenepoel, confirmou à agência noticiosa France Presse que o regresso a casa em Dilbeek vai acontecer até ao final do dia de hoje, continuando a recuperação depois do acidente violento de que foi vítima.













Evenepoel escapou a uma intervenção cirúrgica, mas, à chegada à Bélgica após ter sido transportado de Itália, apontou logo à temporada de 2021, admitindo que "por desgraça, a temporada 2020 terminou".

Ciclista belga cai em ravina na Volta à Lombardia: imagens são impressionantes Ciclista belga cai em ravina na Volta à Lombardia: imagens são impressionantes

A carregar o vídeo ...

Na 114.ª edição de Il Lombardia, vencida pelo dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana), o jovem de 20 anos caiu, numa ponte, na descida do Sormano, de uma altura de aproximadamente cinco metros.

O corredor da Deceuninck-QuickStep tinha vencido, até à Volta à Lombardia, todas as provas em que participou no ano de 2020: Volta a San Juan (Argentina), Volta ao Algarve (Portugal), Volta a Burgos (Espanha) e Volta à Polónia, esta última do escalão WorldTour, e apontava à Volta a Itália, que arranca em 3 de outubro.