Remco Evenepoel vai defender título europeu de contrarrelógio em Plouay

O belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) vai defender o título europeu de contrarrelógio nos Europeus de Ploay, entre 24 e 28 de agosto, revelou esta terça-feira a cadeia noticiosa belga Sporza.

O jovem de 20 anos será, assim, um dos destaques do campeonato da Europa de estrada, segunda-feira anunciado para aquela cidade francesa, com uma distância de 25,6 quilómetros a testar os concorrentes.

O regresso de Evenepoel, que este ano venceu a Volta ao Algarve, à competição, após a suspensão causada pela pandemia de covid-19, vai acontecer na Volta a Burgos, em Espanha, de 28 de julho a 01 de agosto, a caminho da estreia na Volta a Itália.

Em 2019, na cidade holandesa de Alkmaar, Evenepoel bateu Kasper Asgreen, dinamarquês que é seu colega de equipa na Deceuninck-QuickStep, e o italiano Eduardo Affini numa época de afirmação, tendo vencido, já em 2020, outros dois 'cronos': na Volta a San Juan (Argentina) e no Algarve.

A cidade de Plouay, que recebe anualmente duas provas de fundo por equipas e já acolheu, antes, Mundiais de estrada e provas da Taça do Mundo feminina, entre outros, vai substituir Trento, em Itália, que passou para 2021 devido à pandemia de covid-19.

A prova arranca no dia 24 de agosto, cinco dias antes do arranque da Volta a França, com o contrarrelógio em todas as categorias, seguindo-se a corrida de fundo da elite masculina no dia 26, um dia antes das femininas, num programa que contempla ainda provas mistas e de sub-23 e juniores.