Remco Evenepoel vai iniciar a época em Portugal

O belga Remco Evenepoel, uma das estrelas do ciclismo mundial, vai iniciar a época em Portugal, participando na Clássica da Figueira e na Volta ao Algarve rumo à estreia na Volta a França.

A revelação do programa do vencedor da Vuelta2022 e campeão mundial de fundo desse mesmo ano foi feita hoje, durante o 'media day' da Soudal Quick-Step, em Calpe, Espanha.

Figura 'maior' da modalidade, o jovem belga de 23 anos vai iniciar a temporada na Clássica da Figueira, em 10 de fevereiro, antes de regressar a uma prova onde já foi muito feliz, a Volta ao Algarve.

Entre 14 e 18 de fevereiro, Evenepoel vai lutar pela terceira vitória em outras tantas presenças na 'Algarvia', depois de se ter sagrado campeão em 2020, na estreia, e em 2022.

Mas o grande objetivo de 2024 para o popular e também polémico corredor belga será a estreia na Volta a França, agendada entre 29 de junho e 21 de julho.

Depois de duas incursões falhadas na Volta a Itália - desistiu em ambas, em 2023 com covid-19, enquanto vestia a camisola rosa -, do triunfo na Vuelta2022 e de novo 'desaire' na geral na prova espanhola na última edição, em que venceu a classificação da montanha e três etapas, o atual campeão mundial de contrarrelógio irá preparar a participação no Tour no Paris-Nice (03 a 10 de março) e na Volta ao País Basco (01 a 06 de abril).

Seguem-se as clássicas, nomeadamente a Amstel Gold Race, a Flèche Wallonne e a Liège-Bastogne-Liège, onde é bicampeão em título, que antecedem a derradeira prova por etapas antes da 'Grande Boucle', o Critério do Dauphiné (02 a 09 de junho).

"É importante habituar-me às características da França, aos edifícios, às viragens, às estradas, ao asfalto, que é muito específico. Por isso, será bom correr o Paris-Nice e o Dauphiné antes do Tour", defendeu.

Antes da estreia do Tour, o ciclista da Soudal Quick-Step estará nos Campeonatos Nacionais do seu país e, depois da participação na corrida francesa, manter-se-á naquele país para participar nas provas de estrada dos Jogos Olímpicos Paris2024.

"[Julho] Será o mês mais importante da minha vida", assumiu, antecipando um duelo com os três "deuses das grandes Voltas": o dinamarquês Jonas Vingegaard, bicampeão em título da 'Grande Boucle', e os eslovenos Tadej Pogacar e Primoz Roglic.

Ao seu lado na Volta a França não estará, "a priori", o 'queridinho' do público local, Julian Alaphilippe, uma vez que o patrão da equipa, Patrick Lefevere, assumiu hoje não gostar da perspetiva de ver o corredor francês "100% dedicado ao papel de escudeiro" do jovem belga.

Evenepoel planeia ainda estar nos Mundiais, que vão decorrer em Zurique, na Suíça, entre 22 e 29 de setembro.