O belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), de 19 anos, campeão do mundo júnior de fundo e de contrarrelógio, alcançou este domingo o seu primeiro triunfo como profissional numa prova por etapas, ao ganhar a Volta à Bélgica.Evenepoel, a disputar a primeira época como profissional, venceu a primeira etapa e não mais largou a camisola amarela, terminando a prova com 52 segundos de avanço sobre o seu compatriota Victor Campenaerts (Lotto Soudal), para se tornar o mais novo vencedor da corrida belga.O português Nuno Bico (Burgos-BH) terminou em 85.º lugar, a 25.24 minutos.A última etapa, que ligou Tongeren a Beringen, ao longo de 151 quilómetros, foi ganha pelo francês Bryan Coquard, que bateu no 'sprint' o seu compatriota Pierre Barbier.