Renato da Silva alcança 12.º lugar na prova júnior do Mundial de BMX

O português Renato da Silva foi este domingo 12.º classificado na prova júnior do Campeonato do Mundo de BMX, em Nantes, França, o melhor resultado da comitiva lusa na prova.

O ciclista português chegou às meias-finais, depois de avançar várias eliminatórias, mas uma queda deitou a perder a possibilidade de avançar para a final.

O outro representante da seleção nacional, Bruno Cardoso, não foi além da ronda inicial, sendo sexto na primeira série em que participou e, depois, no 'last chance qualifier', uma espécie de repescagem a caminho dos oitavos de final, foi terceiro e falhou a próxima fase.

"O Bruno esteve com um bom ritmo em pista e por escassos centímetros não passou aos oitavos de final. O Renato obteve um resultado excelente ao alcançar as meias-finais na primeira época de júnior. [...] É um jovem com bastante potencial para continuar a evoluir neste desporto ao mais alto nível. Saímos deste Mundial satisfeitos com os resultados", avaliou o selecionador, Alexandre Almeida, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

O Mundial de BMX em Nantes contou ainda com participações de outros atletas portugueses em classes 'challenge', ligadas a faixas etárias, com o 17.º posto de Carlos Rosado em masters +35 anos como melhor resultado.