Revelados os valores astronómicos do contrato de Pogacar

A renovação com a UAE Emirates até 2027 tornou Tadej Pogacar no ciclista mais bem pago do pelotão. Segundo avança a 'Gazetta dello Sport', o corredor esloveno receberá cerca de 36 milhões de euros durante a duração do contrato o que equivale a cerca de 6 milhões de euros por ano.





Desta forma, Pogacar torna-se inacessível para outras equipas como a Ineos, a Jumbo-Visma ou a Israel Start-Up Nation que já tinham demonstrado interesse no ciclista de 22 anos. Pogacar supera assim nomes como Chris Froome, que segundo o 'L'Équipe' recebe 5,5 milhões de euros por ano na Israel Start-Up Nation, e Peter Sagan (Bora-hansgrohe) na lista dos ciclistas mais bem pagos.Aos 22 anos, Tadej Pogacar já é um dos grandes nomes do ciclismo após ter vencido a Volta a França em 2020 e 2021.