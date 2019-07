Ricardo Marinheiro e Raquel Queirós campeões nacionais de cross country olímpico

Os ciclistas Ricardo Marinheiro e Raquel Queirós venceram este domingo as provas de elite do campeonato português de cross country olímpico (XCO), em Souto Santa Maria, Guimarães.Ricardo Marinheiro, da Brújula Bike Racing Team, conseguiu revalidar o título ao fechar o percurso com sete segundos de vantagem sobre o segundo, David Rosa, e nove segundos sobre o terceiro, Mário Costa."Estou muito satisfeito por conquistar mais este título. Sabia que não ia ser uma corrida fácil, que ia ser muito tática. Havia um grupo de três ou quatro ciclistas que estavam em condições de disputar este título. Isso veio a confirmar-se. Fui desferindo ataques na tentativa de testar os meus adversários. O David também atacou. Deu para perceber que a corrida só se iria decidir na última volta. Fui feliz nesse aspeto. Ataquei na subida e consegui distanciar-me e depois foi controlar até ao final", assinalou Ricardo Marinheiro, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).Por seu turno, Raquel Queirós (Quinta das Arcas/Jetclass/Xarão), apesar de ser sub-23 de primeiro ano, dominou a prova de elite, terminando isolada com uma vantagem de 2.36 minutos sobre Joana Monteiro - que procurava o seu quinto título nacional consecutivo, e com 4.09 minutos da terceira classificada, Melissa Maia (Korpo Activo BTT/União Desportiva Lorvanense)."A vitória é fruto do trabalho que tenho feito durante a época. Vou preparando prova a prova e os resultados vão aparecendo. Vencer tem sempre um sabor especial. Conquistar o título de campeã nacional é algo extraordinário, penso que todos os atletas deveriam passar por isto para viver este sentimento", afirmou Raquel Queirós, que, em 2019, também já venceu no Campeonato de Maratona BTT.João Rocha (Rodabike/ACRG/Gondomar) arrecadou o título de sub-23, tendo triunfado diante de dois corredores empenhados na época de estrada, Miguel Salgueiro (Sicasal/Constantinos), que gastou mais 42 segundos, e Hélder Gonçalves (UD Oliveirense/InOutBuild), que ficou a 1.51 minutos.A corrida de juniores masculinos terminou com vitória de Diogo Neves (BTT Loulé/Elevis), que deixou o segundo classificado, Tiago Coelho (Maiatos), a 17 segundos. O terceiro, a 2.00 minutos, foi Tiago Sousa (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde).No setor feminino de juniores, Ana Santos (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) impôs-se com autoridade, deixando Daniela Campos (BTT Loulé/Elevis), a 3.14 minutos, e Rafaela Ramalho (Maiatos), a 13.57 minutos, nas restantes posições do pódio.Os campeões nacionais de cadetes são João Cruz (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) e Sofia Gomes (Vilanovense/Coreva/Duorep), vencendo isolados as respetivas provas.Por seu turno, no Downhill (DHI), a vitória sorriu a José Borges (Miranda Factory), em Préstimo, Águeda. Já Margarida Bandeira (Montanha Clube/LouzanPark) foi a melhor das três femininas em pista.Gonçalo Bandeira (Miranda Factory Team) confirmou o favoritismo na categoria de juniores e Nuno Reis sagrou-se campeão nacional de cadetes, categoria que, no setor feminino, só teve uma participante, Joana Nunes.