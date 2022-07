Ricardo Marinheiro vice-campeão europeu de eliminação BTT

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Ricardo Marinheiro conquistou esta sexta-feira a medalha de prata na prova de eliminação BTT do Campeonato da Europa, que decorre até domingo na pista de Tamengos, em Anadia. Já o compatriota Bruno Silva ficou-se pelo quarto lugar, depois de ter conseguido o melhor registo na fase de apuramento - em sistema de contrarrelógio individual.

"Estou a viver um misto de sentimentos. Vim para este Europeu a pensar numa medalha, algo que já não acontecia desde que fui vice-campeão mundial júnior, há 12 anos. Voltar a subir ao pódio, ainda por cima na categoria de elite, é incrível. Ainda tem mais sabor por acontecer em Portugal, com o apoio do público. Isso dá muitos 'watts' extra. Na corrida final, sabia que tinha de fazer um arranque muito bom e liderei a corrida toda. Após o 'rock garden', sabia que estava em posição de vencer, mas tinha consciência de que se trouxesse alguém na roda para a reta final seria difícil. Dei o que tinha e não me arrependo de nada. Queria uma medalha e consegui alcançá-la", disse Ricardo Marinheiro, em declarações citadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

"Chegámos a esta corrida com a secreta esperança de poder levar uma medalha. Isso veio a concretizar-se. Tanto o Ricardo como o Bruno são dois grandes especialistas nesta disciplina e provaram-no em prova", concluiu o selecionador nacional Pedro Vigário.