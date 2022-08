Richard Carapaz troca INEOS pela EF Education-Easy Post

O ciclista equatoriano Richard Carapaz, campeão olímpico de estrada e vencedor do Volta a Itália em 2019, vai alinhar na EF Education-Easy Post em 2023, conforme anunciou esta sexta-feira a formação norte-americana.

Carapaz, de 29 anos, alinha no World Tour desde 2016, e é um dos principais candidatos à conquista da Volta a Espanha, que começa hoje, ao serviço da INEOS, formação que representa desde 2020.

O equatoriano, que, além do triunfo no Giro em 2019, soma pódios nas duas outras grandes voltas depois de ter sido segundo na Vuelta (2020) e terceiro no Tour (2021), assume que ainda quer conquistar muitos triunfos no ciclismo, e um em particular.

"Sou daquelas pessoas que quer sempre mais. Ainda há coisas que não consegui. Gostaria de tentar ganhar outra grande volta e o meu objetivo de vida sempre foi vencer o Tour. É algo pelo qual vou lutar, sei que é possível, sei qual é o meu potencial e o que posso fazer", disse, em declarações divulgadas pela equipa.

Jonathan Vaughters, diretor desportivo da EF Education-Easy Post, referiu que Carapaz é um dos seus ciclistas preferidos "não apenas porque vence, mas porque o faz com inteligência, agressividade e garra".

"Ganhou o Giro porque foi esperto e atacou no momento certo. Nos Jogos Olímpicos fez a mesma coisa, soube onde devia atacar para conseguir o ouro. Richard encaixa perfeitamente na nossa equipa, porque precisamos de um líder que posso vencer corridas com tática e não apenas usando a força. É isso que ele nos traz", disse.