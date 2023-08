Riley Pickrell vence segunda etapa da Volta a França do Futuro

O ciclista canadiano Riley Pickrell venceu esta segunda-feira a segunda etapa da Volta a França do Futuro, na qual Gonçalo Tavares foi o melhor português, no 31.º lugar, com o polaco Michal Pomorski a ser o novo líder.

Riley Pickrell foi mais veloz do dia ao completar o traçado de 195 quilómetros, entre Nozay e Chinon, em 04:42.25 horas, ficando à frente do polaco Radoslaw Fratczak e do israelita Rotem Tene.

Gonçalo Tavares foi 31.º classificado, com o mesmo tempo do vencedor, com António Morgado no 58.º posto e Alexandre Montez no 65.º. Diogo Gonçalves foi 83.º, a 39 segundos, Lucas Lopes chegou no 94.º lugar, a 44 segundos, e José Bicho fechou a prestação nacional, em 105.º, a 1.26 minutos.

Concluída a segunda etapa, o polaco Michal Pomorski é o novo dono da camisola amarela, à frente do italiano Giacomo Villa e do luxemburguês Loic Bettendorff, ambos com o mesmo tempo do líder.

Gonçalo Tavares segue na 21.ª posição da geral, seguido de António Morgado (35.º) e Alexandre Montez (50.º), todos a seis segundos do primeiro. Lucas Lopes é 76.º, a 50 segundos, Diogo Gonçalves (93.º) está a 2.43 minutos e José Bicho (124.º) a 7.18.

Na terça-feira disputa-se a terceira etapa, um contrarrelógio coletivo de 27 quilómetros entre Vatan e Issoudun.