Roberto Ferreira e Raquel Queirós campeões nacionais de ciclismo XCE

Roberto Ferreira e Raquel Queirós, ambos ciclistas do Guilhabreu BTT, são os campeões nacionais de XCE na categoria de elite, depois de este domingo se imporem na pista permanente de Tamengos, Anadia.

O XCE - Cross Country Eliminator é uma competição em bicicleta todo-o-terreno (BTT) dividida entre a fase de qualificação e as eliminatórias.

Na qualificação, em sistema de contrarrelógio individual, apuraram-se os oito mais rápidos em cada categoria etária e género, que depois são distribuídos por duas séries de quatro corredores. Em cada série, apuraram-se depois dois para uma final a quatro.

Em masculinos, Roberto Ferreira e Mário Costa (AXPO-FirstBike Team-Vila do Conde) destacaram-se da concorrência e discutiram as posições cimeiras, com vantagem para o primeiro. Bruno Silva (Clube BTT de Matosinhos) conseguiu a terceira posição.

No setor feminino, Raquel Queirós conquistou o título, diante da ainda júnior Ana Santos (Patocycles-Eyres by Shamir). Joana Monteiro (Axpo-FirstBikeTeam-Vila do Conde) completou o pódio.

Digo Neves (BTT Loulé-Elevis) e Rafaela Ramalho (Irmãos Moreiras-ACDRREBORBTT) foram os campeões em juniores e em cadetes triunfaram Daniel Lima (BTT Loulé-Elevis) e Mariana Líbano (Maiatos).