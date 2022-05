Rodrigo Caixas e João Matias em 12.º lugar na Taça das Nações de pista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Rodrigo Caixas terminou este sábado no 12.º lugar da prova de scratch da Taça das Nações de pista, que decorre em Milton, no Canadá, enquanto João Matias registou o mesmo resultado na prova de eliminação.

Rodrigo Caixas, campeão europeu de sub-23 em scratch, viu o britânico Rhys Britton vencer folgadamente a corrida, com o espanhol Erik Martorell, segundo, e o italiano Mattia Pinazzi, terceiro, a completarem o pódio, numa corrida com 24 participantes.

Já na disciplina de eliminação, João Matias ficou fora de prova sensivelmente a meio da corrida, terminando igualmente no 12.º posto entre 20 corredores. O belga Jules Hesters foi primeiro, à frente do neerlandês Yoeri Havik e do norte-americano Gavin Hoover, segundo e terceiro classificado, respetivamente.

Na próxima madrugada, João Matias e Rodrigo Caixas vão formar dupla na final direta da disciplina olímpica de Madison.