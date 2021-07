Rodrigo Caixas vence etapa e veste a amarela na Volta a Portugal do Futuro

Rodrigo Caixas, ciclista da LA Alumínios-LA Sport, é o novo líder da Volta a Portugal do Futuro, por um segundo, após vencer hoje isolado a terceira etapa, que teve partida e chegada em Ponte de Sor.

Caixas fugiu ao pelotão a mais de 50 quilómetros do final da etapa - a mais longa da prova, com 162,7 quilómetros - e juntou-se ao grupo de fugitivos já formado para, nos quilómetros finais, se isolar.

Com uma pedalada forte foi aumentando a vantagem sobre os perseguidores e sobre o pelotão, o que lhe permitiu chegar ao primeiro lugar da classificação geral individual, por um segundo apenas.

O vencedor da tirada chegou à meta em 3:49,29 horas e ficou a contar o tempo até à chegada do pelotão, uma vez que os restantes fugitivos foram alcançados.

Pedro Miguel Lopes (Kelly-Simoldes-UDO), que era o camisola amarela à saída de Ponte de Sor, tentou defender a posição na parte final da corrida e terminou no segundo lugar, a 1.45 minutos do vencedor, perdendo o símbolo da liderança de forma tangencial.

O terceiro da geral, a dois segundos, é agora André Domingues (Efapel).

Francisco Guerreiro (Sicasal/Miticar/Torres Vedras) lidera na montanha, Pedro Miguel Lopes é o primeiro por pontos e André Domingos o melhor jovem. A LA Alumínios-LA Sport é a primeira na classificação coletiva.

A Volta a Portugal do Futuro termina neste domingo com uma jornada dupla: Às 10:25 o pelotão parte de Castelo de Vide para uma tirada de apenas 57,9 quilómetros, que se prevê muito intensa, devido às subidas de Cabeço de Mouro (2.ª categoria, km 16,6), Monte Paleiros (3.ª categoria, km 23,7), Senhora da Penha (3.ª categoria, km 37,8), e de novo Senhora da Penha (3.ª categoria, coincidente com a meta).

Às 15:30 inicia-se o curto contrarrelógio final, de apenas 3.900 metros, mas sempre a subir, entre Castelo de Vide e a Senhora da Penha.