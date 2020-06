Roglic campeão no regresso do ciclismo

Apesar de a UCI ter suspendido as competições até dia 1 de julho, o ciclismo já voltou. Realizaram-se ontem os Campeonatos Nacionais da Eslovénia. Como já se esperava, assistiu-se a uma luta intensa entre as duas estrelas, com Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a superiorizar-se a Tadej Pogacar (UAE Emirates) na subida final, ganhando direito a vestir a camisola com as cores do seu país. O campeão da última edição da Volta a Espanha deixou para trás o adversário nos últimos metros e conseguiu ganhar naquele que foi o seu primeiro dia de competição esta época.