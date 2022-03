Roglic vence etapa e cimenta liderança do Paris-Nice

O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu este sábado a sétima etapa do Paris-Nice e cimentou a liderança da classificação geral, com o português João Almeida (UAE Emirates) a chegar à meta no quinto lugar, entrando no top-10.

Roglic completou os 155,2 quilómetros entre Nice e o Col de Turini, com chegada em alto, com o tempo de 04:02.47 horas, batendo o colombiano Daniel Martínez (INEOS), que chegou em segundo com o mesmo tempo, e o britânico Simon Yates (BikeExchange Jayco), terceiro, a dois segundos.

O português João Almeida chegou em quinto lugar, a 11 segundos de Roglic, e subiu ao 10.º lugar da classificação geral, assumindo também a liderança da classificação da juventude.

Primoz Roglic lidera a geral com 47 segundos de vantagem em relação a Simon Yates e um minuto sobre Daniel Martínez.

No domingo, a oitava e última etapa vai começar e terminar em Nice, num percurso de 115,6 quilómetros, com cinco contagens de montanha, duas delas de primeira categoria.