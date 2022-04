Rohan Dennis conquista liderança na Volta à Romandia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O australiano Rohan Dennis (Jumbo-Visma) subiu esta quarta-feira ao primeiro lugar da classificação geral da Volta à Romandia em bicicleta, destronando o inglês Ethan Hayer, da INEOS, que se apresentou para a primeira etapa como líder da prova.



Depois de ter sido segundo no prólogo, Dennis voltou a ser segundo, agora na primeira etapa, entre La Grande Beroche e Romont, e com o tempo amealhado pelas bonificações passa a comandar a prova suíça, com 16 segundos de vantagem sobre o galês Geraint Thomas (INEOS) e o austríaco Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe).

O quarto da geral é agora o belga Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), hoje primeiro a cortar a meta no final dos 178 quilómetros entre La Grande Beroche e Romont, em 4:23.58 horas.

A vitória parecia destinada a Dennis, que chegou à subida final para a meta ligeiramente destacado, mas o 'puncheur' belga da Bahrain-Victorious contra-atacou e alcançou o australiano, para o derrotar ao 'sprint'.

A dois segundos chegou o pelotão, com o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates) à frente do grupo. Teuns, recente vencedor da Flèche Wallone, continua a mostrar estar em excelente momento de forma, com triunfos isolados ou ao 'sprint'.

O único português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), entrou ligeiramente atrasado, em 51.º, a 1.23 minutos de Teuns. Na geral, desceu três posições, para 52.º, a 1.49 de Dennis.

Na quinta-feira, a segunda etapa começa e termina em Échallens, um percurso montanhoso de 168,2 quilómetros.